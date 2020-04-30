Мера Києва Віталія Кличка висміяли за спробу самостійно підстригтися на карантині

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник демонстративно навів красу на камеру. Він опублікував відеоролик в Tik-Tok.

Наразі в Києві триває карантин, всі перукарні та салони краси закриті. Багато цікавилися у Віталія Кличка в коментарях, як він стежить за своєю зачіскою в таких умовах. І мер записав відео з цього приводу.

Віталій Кличко підстригся ножицями і машинкою у власній ванній. Після він також помив голову, висушив її феном, причесався і показав кінцевий результат.

Багато користувачів мережі не повірили, що Віталій Кличко дійсно стрижеться самостійно. Вони припустили, що зачіску київському меру зробили фахівці, а весь процес - це всього лише гра на публіку.

"Піар хід. Є перукарі особисті. Вакарчук також у метро катався"; "от якщо б за свої слова відповідати навчився, корисніше було б для міста... головний шкідник столиці"; "розраховане тільки це на дітей чи на часи царської росії"; "Стрижка не ним зроблена, процес зняв типу власноруч, а результат однозначно перукар зробив"; "Як з сивого волосся вийшли темні"; "Тепер вийде закон щоб вдома підстригалися"; "Став ганьбою для країни!!!"; "Кличко змінює професію?".

В описі Віталій Кличці натякнув на новий челлендж. Цілком можливо, що скоро його підхоплять інші українські політики.

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