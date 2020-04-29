У Києві оштрафували чоловіка, який протестував проти карантину в Гідропарку

Як передає Politeka.net, 28 квітня про судовий вердикт повідомила прес-служба столичної поліції.

За даними правоохоронців, 6 квітня 41-річний киянин брав участь у гучної акції протесту, коли група городян виступила проти карантинних обмежень. Проти нього склали протокол за статтею 44-3 Кпап.

Дніпровський суд визнав чоловіка винним у порушенні тих же обмежень, адже на ньому не було маски. Киянину призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Користувачі соціальної мережі вважають рішення суду несправедливим і закликають оскаржувати його у вищих інстанціях:

"Оскаржувати далі цю маячню треба"; "просто Маразм"; "Ці штрафи знімаються в суді на раз два. Але створюється видимість роботи"; "Так балаканина, конституцію суд не міг порушити, а якщо так то можна припинити повноваження судів!"; "Пляж був ще не відкрито. За що тоді оштрафували людини? Вовки ганебні"; "Ці судді вже давно повинні зняти повноваження"; "А Тищенко гомодрилла за велюр в роботу слабо?"

Як виявилося, штраф виписали активісту і спортсмену Михайла Ковальчука. Він відреагував на ситуацію в суді і повідомив, що має намір оскаржити рішення в апеляційному суді.

«Вона присудила мені сьогодні 17 тисяч штрафу, посилаючись на антиконституційне, незаконне, цинічне, грабіжницьке рішення купки аферистів Кабінету міністрів України №211»

Варто відзначити, що засуджений не є чоловіком, який в той же день, 6 квітня, намагався вплав дістатися до спортмайданчика на Гідропарку. Валентин Бур'янов пояснив, що таким чином намагався відстояти своє конституційне право на свободу пересування.

Нагадаємо, що карантин можуть скасувати раніше часу, термінове заяву Шмигаля: "Не треба буде чекати".

Як повідомляла Politeka, Кличко висловився про відкриття метро, спантеличивши киян: "Деякі країни вже відкрили".

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