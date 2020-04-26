На Київщині спалахнула пожежа, яка виникла біля села Старі Безрадичі Обухівського району

Київські рятувальники гасять загоряння трав'яного настилу та очерету в Обухівському районі столиці, а чорний дим видно здалеку. До гасіння залучено 23 людини. Від пожежі врятовано п'ять житлових будинків.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з Надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:30 триває гасіння пожежі. Вогнем знищено 3 господарські будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає", - сказано в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбуці.

До гасіння залучено 23 чоловіка особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС нагадали, що 25 квітня поблизу села Старі Безрадичі Обухівського району Києва виникла пожежа трав'яного настилу та очерету на площі близько 20 га з подальшим поширенням в результаті сильного вітру на будівлі.

Також раніше повідомлялося, що в Києві спалахнуло Байкове кладовище у Голосіївському районі.

Пожежу помітили ввечері 23 квітня. На відомому кладовищі, розташованому на вулиці Байковій. Співробітники ДСНС прибули на місце події, оперативно ліквідували полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники передають, що загорілося сміття у п'яти різних осередках, загальна площа спалаху склала близько 100 квадратних метрів. Передбачається, що причиною пожежі став підпал, здійснений невідомими особами.

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