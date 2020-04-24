Мер Києва Віталій Кличко розповів, кому з жителів столиці виділять гроші

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник розкрив деталі під час онлайн-брифінгу.

За словами мера, вже у квітні і травні близько 140 тисяч киян отримають одноразову соціальну допомогу на суму від 300 до 800 гривень. Вона приурочена до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, а також Дня пам'яті і примирення і Перемоги у Другій світовій війні.

Втім, гроші виділять далеко не всім. Віталій Кличко заявив, що фінансову допомогу отримають 53 тисячі городян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. До 26 квітня їм підготували виплати до 600 гривень.

З нагоди Дня перемоги над нацизмом та Дні пам'яті та примирення доплату отримають набагато більше киян - 78 тисяч. У тому числі: ветерани Другої світової війни, учасники АТО, солдати-інтернаціоналісти, учасники Революції гідності. Цим людям покладаються виплати до 800 гривень, які виділять на початку травня.

Раніше стало відомо, що надбавка також чекає пенсіонерів, які отримують виплати за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якщо вони мають не менше 25 років стажу (чоловіки) і не менше 20 років (жінки). В такому разі українці отримають не менше 2600 гривень пенсії.

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