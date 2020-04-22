22 квітня пожежа знищила квартиру в Києві

Як повідомляє Politeka.net очевидці розповіли деталі події і опублікували відео в соціальних мережах (щоб подивитися ролик - скрольте вниз).

Пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Петра Запорожця 8-в районі Воскресенки. Загорілася квартира на п'ятому, останньому поверсі.

До місця катастрофи прибула бригада пожежників, які намагаються погасити займання. За даними свідків, рятувальники витягли з вогню двох котів, які були в критичному стані. Постраждалих тварин успішно реанімували.

Раніше стало відомо, чим загрожує українцям пожежа в зоні ЧАЕС. Професор Іван Ковальц, експерт з моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі, поділився невтішним прогнозом. За його словами вогонь, який впритул підійшов до сховищ ядерних відходів і енергоблоків ЧАЕС, міг призвести до страшної катастрофи.

#серьезный пожар в Киеве на Петра Запорожца 8-в Сгорела квартира на последнем этаже дома, спасатели вынесли двух котов, в критическом состоянии, откачали, едем на место событий. Информация о происшествии устанавливается. #Пожарные ликвидируют возгорание Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 22. April 2020

"Добре, якщо пожежа на цей раз дійсно остаточно загасили. Справа в тому, що 6 квітня вже звітували про те, що пожежа згашена. Залишалося якесь тління. А потім все знову загорілося. Так що подивимося, як буде на цей раз. Я сумніваюся, що вони просто так взяли і все загасили повністю. Швидше за все, вогонь просто вдалося зупинити біля енергоблоків і локалізувати вогнища загоряння", - заявив професор.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

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