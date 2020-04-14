Головлікарка Олександрівської лікарні в Києві, де найбільше лікується пацієнтів з китайським вірусом, Людмила Антонеко розкрила правду про епідемію в країні

Людмила Антоненко розкрила очі українцям на те, що насправді відбувається в лікарнях. Про це вона заявила на відео, пише Politeka.net.

«В останні дні поширюється багато фейкових думок про те, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від вірусу. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині. Але якщо б зараз ви попрацювали в інфекційному відділенні так би легковажно ви до цього не ставилися. Побережіть себе і оточуючих і дотримуйтесь умови карантину», - каже лікарка.

Зазначимо, що за даними ЦГЗ, за станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Нагадаємо, що в Києві знову зросла кількість хворих.

За одну добу додалися десятки заражених «уханьским» вірусом. Загальна кількість хворих досягла 551. Це на 56 чоловік більше, ніж було вчора. Так, в Україні місто Київ продовжує займати перше місце за кількістю заражених. Всього в країні зареєстровано 3 372 хворих. Зростання за добу склав 270 випадків.

У Київській області виявлено всього 224 випадки захворювання.

Також ми писали, що органи місцевого самоврядування зловживали постановою МОЗ. Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, вже сьогодні, 14 квітня, постанова МОЗ про роботу ринків буде визнано таким, що втратив чинність.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

Також Politeka писала, що у Моз назвали нові терміни закінчення карантину, "якщо ми не будемо...".