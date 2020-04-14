Главврач Александровской больницы в Киеве, где больше всего лечится пациентов с китайским вирусом, Людмила Антонеко раскрыла правду об эпидемии в стране

Людмила Антоненко раскрыла глаза украинцам на то, что на самом деле проиходит в больницах. Об этом она заявила на видео, пишет Politeka.net.

«В последние дни распространяется много фейковых мыслей о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от вируса. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине. Но если бы сейчас вы поработали в инфекционном отделении так бы легкомысленно вы к этому не относились. Поберегите себя и окружающих и соблюдайте условия карантина», - говорит врач.

Отметим, что по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Напомним, что в Киеве снова возросло количество заболевших.

За одни сутки прибавились десятки зараженных «уханьским» вирусом. Общее количество больных достигло 551. Это на 56 человек больше, чем было вчера. Так, в Украине город Киев продолжает занимать первое место по количеству зараженных. Всего в стране зарегистрировано 3 372 заболевших. Рост за сутки составил 270 случаев.

В Киевской области выявлено всего 224 случая заболевания.

Также мы писали, что органы местного самоуправления злоупотребляли постановлением МОЗ. Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, уже сегодня, 14 апреля, постановление МОЗ о работе рынков будет признано утратившим силу.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".