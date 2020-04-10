Кав'ярні, які закрилися на карантин, почали грабувати

На днях у кав'ярні на Княжому Затоні, 14Б вночі стався злам з крадіжкою. Невідомі винесли кавоварку. Про це інформація з'явилася в паблике «Київ оперативний», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Поки законослухняні власники свого кавового бізнесу закрилися, їх обкрадають. За записами камер спостереження видно, як кілька людей, які приїхали на машині, рівно за одну хвилину часу зламали і вкрали кофемашину», – підписали відео.

У мережі запитують, може, хтось бачив номери авто підозрюваних.

Також у коментарях користувачі виявили, що думають з приводу почастішання злочинів під час карантину.

«Всі менти в Гідропарку ганяють качків», «Треба кавоварки забирати з собою. Це найдорожче в кафейнях», «Головне, за правилами поїхали, не поспішаючи і включили поворотник», «Зловити, привітати з амністією і відпустити», «так, там ж ще й обменнык) чому не його) і якщо я не помиляюся то навіть два», «Всі менти масок ловлять. Тому захищати нас нікому. Є, тільки, кому штрафавать, і коли народу це все набридне, лупити цей народ дубинами», «Ломбарди працюють.», – написали в мережі кияни.

Пока законопослушные владельцы своего кофейного бизнеса закрылись их обворовывают. Так, позавчера ровно за одну минуту в кофейне, что на Княжем Затоне, 14Б, в 00:58 произошёл взлом и кража кофемашины. По записям камер наблюдения видно, как несколько людей, которые приехали на машине, ровно за одну минуту времени вскрыли и украли кофемашину. Может кто их видел и запомнил номера авто? Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 9. April 2020

Нагадаємо, що вандали знищують майно в парках і скверах Києва під час карантину.

Невідомі зламали лавку в парку "Орлятко", урну в парку біля кінотеатру "Тампере", рабили плафони у парку "Відрадний". Були вкрадені і квіти, в числі яких тюльпани на вулиці Гетьмана та бульварі Вацлава Гавела.

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