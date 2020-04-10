У Києві сталася масштабна пожежа на складах
У п'ятницю, 10 квітня, у Солом'янському районі столиці горіли склади. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Києві, передає Politeka.net.
Вогняне НП сталася на вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 50 (колишня вул. Островського). До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Зайнялося 100 кв. м одногоэтажного будівлі, в якому розміщувалися склади. Пожежу вдалося погасити трохи більше, ніж за годину. Також рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.
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До гасіння пожежі залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.
Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, що в четвер, 9 квітня, під Києвом у місті Боярка сталася пожежа на підстанції. Пожежа сталася приблизно о 21,00. В результаті спалаху можна було побачити дивне небо. Місцеві жителі говорили, що були чутні вибухи.
Пожежа на 23.00 був ліквідований. В місті відключилося світло в результаті займання. Ремонтники пообіцяли полагодити все найближчим часом.
Також ми писали, що масштабна пожежа розгорілася на лівому березі Києва. Так, займання сталося в районі вулиці Бориспільській. На кадрах, які очевидці публікують в мережі, видно, як густий чорний дим піднімається над багатоповерхівками.
У Києві горіли склади, постраждалих в результаті пожежі немає, на місці працюють рятувальники. За іншими даними, пожежа охопила залізно-бетонний завод.
Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.
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Також Politeka писала, що масштабна пожежа знищила гектари лісу в Чорнобилі, задіяна авіація: кадри наслідків.