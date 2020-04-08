Андрій Пальчевський дорікнув мера Києва Віталія Кличка через посилення карантину

Як повідомляє Politeka.net він розкритикував заборону на переміщення особистим транспортом в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Напередодні Віталій Кличко заговорив про заборону особистого транспорту в Києві і заявив, що все залежить саме від простих українців. Андрій Пальчевський обурився словами київського мера про те, що боротьба з китайським вірусом - спільна відповідальність.

"Можна я Кличко поставлю, як чоловік чоловікові питання? А чого це, Віталій Кличко, все залежить від нас? Мені здавалося, ви мер, і все залежить від вас і ваших гоблінів, які там з вами працюють. До речі, чекаю вибачень від Кличка, тому що вони закрили найбільшу лабораторію, яка почала сигналити, що у нас набагато більше хворих, ніж намагаються влади надати. Чому це від киян залежить? Де побудовані лікарні? Де, як у Китаї, побудовані розгорнуті госпіталі за два тижні? Де тести? Де маски?", - поцікавився телеведучий.

Як зазначив Андрій Пальчевський, в разі нового заборони під удар потраплять самі літні українці. Їм небезпечно виходити на вулицю, а діти не зможуть привозити продукти і гроші.

"Я ставлю Кличко питання: а як ви будете літнім батькам передавати їжу? А як ви будете передавати готівку, якщо їм треба? Або нам залишать тільки можливість ходити в ломбард пішки?", - припустив Андрій Пальчевський.

За словами журналіста, саме міська влада поставили киян і гостей столиці під загрозу, адже не прийняли заходи для захисту від вірусу.

"Я хочу сказати, хто довів наше місто, в якому я народився, до того безпорадного стану. Де розгорнуті центри? Чому ні в одному великому палаці немає п'яти тисяч ліжок, як це годиться для хворих, я маю на увазі Палаци спорту або виставкові зали, як це зроблено в усьому світі... І ось зараз вони бігають і розповідають "Це ваша відповідальність". Та ні, відповідальність у нас, Віталік, загальна. Причому винні в тому, що непідготовлене місто, саме керівники міста і керівники країни", - підсумував Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський різко пройшовся по смотрящему Зеленського: «І ці люди забороняють нам колупатися в носі».

Як повідомляла Politeka, влада затіяла гру, Пальчевський не стримався: "Нам брешуть, у нас 10 тисяч хворих на день".

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський попередив українців про неминучий: "Не всі лікарі будуть боротися, багато втечуть".