Столична влада не має наміру відключати ліфти у багатоповерхових будинках під час карантину

Як передає Politeka.net, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

«Міська влада не збирається виключати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Комунальні компанії, згідно з графіком, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює — це не означає, що його відключили міські служби. А значить, що є несправність і її усувають", - заявив він.

Він уточнив, що комунальні служби обробляють дезінфекторами та під'їзди у багатоквартирних будинках.



Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва Нацгвардія на спецавтівках почали дезінфікувати вулиці.

Як повідомили в прес-службі НГУ, з 5 квітня і до кінця карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі на тиждень проводити дезінфекцію центральних вулиць і площ столиці.

У відомстві запевнили, що спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей і тварин, але в той самий час здатний знешкодити патогенні мікроорганізми.

Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в країні введено карантин для запобігання поширення зараження вірусом.

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