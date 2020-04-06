Столична влада не має наміру відключати ліфти у багатоповерхових будинках під час карантину
Як передає Politeka.net, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
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«Міська влада не збирається виключати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Комунальні компанії, згідно з графіком, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює — це не означає, що його відключили міські служби. А значить, що є несправність і її усувають", - заявив він.
Він уточнив, що комунальні служби обробляють дезінфекторами та під'їзди у багатоквартирних будинках.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва Нацгвардія на спецавтівках почали дезінфікувати вулиці.
Як повідомили в прес-службі НГУ, з 5 квітня і до кінця карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі на тиждень проводити дезінфекцію центральних вулиць і площ столиці.
У відомстві запевнили, що спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей і тварин, але в той самий час здатний знешкодити патогенні мікроорганізми.
Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в країні введено карантин для запобігання поширення зараження вірусом.
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