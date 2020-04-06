Столичные власти не намерены отключать лифты в многоэтажных домах во время карантина
Как передает Politeka.net, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
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«Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает — это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют", - заявил он.
Он уточнил, что коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами и подъезды в многоквартирных домах.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева Нацгвардия на спецавтомобилях начала дезинфицировать улицы.
Как сообщили в пресс-службе НГУ, с 5 апреля и до конца карантинных мероприятий военнослужащие Нацгвардии трижды в неделю проводить дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы.
В ведомстве заверили, что специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных, но в то же время способен обезвредить патогенные микроорганизмы.
Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом.
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