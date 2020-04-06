Столичные власти не намерены отключать лифты в многоэтажных домах во время карантина

Как передает Politeka.net, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

«Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает — это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют", - заявил он.

Он уточнил, что коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами и подъезды в многоквартирных домах.



Ранее мы сообщали, что в центре Киева Нацгвардия на спецавтомобилях начала дезинфицировать улицы.

Как сообщили в пресс-службе НГУ, с 5 апреля и до конца карантинных мероприятий военнослужащие Нацгвардии трижды в неделю проводить дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы.

В ведомстве заверили, что специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных, но в то же время способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом.

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