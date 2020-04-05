У центрі Києва Нацгвардія на спецавтівках дезінфікує вулиці

Відповідне відео, зроблене в неділю, 5 квітня, розмістили журналісти в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як повідомили в прес-службі НГУ, з 5 квітня і до кінця карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі на тиждень проводити дезінфекцію центральних вулиць і площ столиці.

«Зважаючи на досвід країн, які борються з поширенням COVID-19, дезінфекція вулиць - ефективний метод у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому було прийнято рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць Києва. До заходу залучаються досвідчені фахівці підрозділу радіаційного, хімічного і біологічного захисту НГУ», - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей і тварин, але в той же час здатний знешкодити патогенні мікроорганізми.

#коронамобиль от Національна гвардія України 🦹‍♂️🦸‍♂️ Gepostet von Александр Гончаров am Sonntag, 5. April 2020

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