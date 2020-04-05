В центре Киева Нацгвардия на спецавтомобилях дезинфицирует улицы
Соответствующее видео, сделанное в воскресенье, 5 апреля, разместили журналисты в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщили в пресс-службе НГУ, с 5 апреля и до конца карантинных мероприятий военнослужащие Нацгвардии трижды в неделю проводить дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы.
«Учитывая опыт стран, которые борются с распространением COVID-19, дезинфекция улиц - эффективный метод в борьбе с вирусными инфекциями. Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц Киева. К западу привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ», - говорится в сообщении.
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В ведомстве заверили, что специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных, но в то же время способен обезвредить патогенные микроорганизмы.
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