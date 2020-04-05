У Києві люди продовжують порушувати правила карантину, а поліція не може їх вгамувати

У столичному Гідропарку на спортмайданчику продовжують активно займатися любителі вправ. Відповідні кадри з'явилися в мережі.

Після того, як «спортсмени» дізналися, що з 6 квітня доступ до спортмайданчику буде закритий блокпостом, вони влаштували справжній бунт. Люди заявляють, що готові добиратися туди плавом і протестувати, «як на Майдані». Деякі також продовжують займатися без масок, стверджуючи, що «здоровим людям вони не потрібні».

У свою чергу, поліція ніяк не реагує на відкрите порушення карантину, який передбачає заборону на масові зібрання людей, прогулянки в парках і заняття на спортмайданчиках.

Відзначимо, що раніше в Кабміні вирішили продемонструвати українцям, які покарання за порушення карантину діють в інших державах.

"Карантин - це не канікули. За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, згідно ст. 325 КК, діє штраф від 17 тис. До 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років. Країни по всьому світу вводять жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мова йде про тисячі людських життів", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, за порушення правил самоізоляції у Франції передбачено штраф до 3,7 тисяч євро або арешт до 6 місяців. У Чехії вихід на вулицю без маски буде коштувати винуватцю порушення 800 євро. У Грузії за порушення карантину можуть примусово госпіталізувати і накласти штраф у розмірі 9 тисяч доларів.

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