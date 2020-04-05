В Киеве люди продолжают нарушать правила карантина, а полиция не может их угомонить

В столичном Гидропарке на спортплощадке продолжают активно заниматься любители упражнений. Соответствующие кадры появились в сети.

После того, как «спортсмены» узнали, что с 6 апреля доступ к спортплощадке будет закрыт блокпостом, они устроили настоящий бунт. Люди заявляют, что готовы добираться туда вплавь и протестовать, «как на Майдане». Некоторые также продолжают заниматься без масок, утверждая, что «здоровым людям они не нужны».

В свою очередь, полиция никак не реагирует на открытое нарушение карантина, который предусматривает запрет на массовые собрания людей, прогулки в парках и занятия на спортплощадках.

Отметим, что ранее в Кабмине решили продемонстрировать украинцам, какие наказания за нарушение карантина действуют в других государствах.

"Карантин - это не каникулы. За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тыс. До 51 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет. Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, за нарушение правил самоизоляции во Франции предусмотрен штраф до 3,7 тысяч евро или арест до 6 месяцев. В Чехии выход на улицу без маски будет стоить виновнику нарушения 800 евро. В Грузии за нарушение карантина могут принудительно госпитализировать и наложить штраф в размере 9 тысяч долларов.

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