Стало відомо, якою буде погода у Києві 3 квітня

У п'ятницю, 3 квітня, в Києві очікується сонячна погода і помітне потепління. Про це пише Politeka з посиланням на сайт Sinoptik.

Синоптики передають, що температура повітря у Києві досягне позначки в 13-15 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів вище нуля, без опадів.

За даними метеорологів, найтеплішим цей день в столиці був в 1990 році, коли прогрілося до 25,0 градусів тепла, а найхолодніше – в 1931 році, тоді промерзла до 10,4 градусів нижче нуля.

Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

Нагадаємо, що під Києвом поліцейські почали прочісувати дитячі майданчики. У Баришівському районі поліція влаштувала рейди по дитячим майданчикам.

Правоохоронці перевіряють дотримання карантинних заходів. Під час рейдів «копи» зафіксували 8 порушень на Київщині.

Серед них: розпивання неповнолітнім спиртних напоїв, двоє дорослих втягували неповнолітніх у розпивання спиртних напоїв; п'ятеро батьків неналежним чином виконували батьківські обов'язки.

Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в країні введено карантин для запобігання поширення зараження коронавірусом.

Нагадаємо, що "клімат зміниться до невпізнання": синоптики здивували прогнозом, "в Києві почне процвітати...".

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