Стало известно, какая погода будет в Киеве 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, в Киеве ожидается солнечная погода и заметное потепление. Об этом пишет Politeka со ссылкой на сайт Sinoptik.

Синоптики передают, что температура воздуха в Киеве достигнет отметки в 13-15 градусов тепла, а ночью опустится до 8 градусов выше нуля, без осадков.

По данным метеорологов, самым теплым этот день в столице был в 1990 году, когда прогрелось до 25,0 градусов тепла, а холоднее всего – в 1931 году, тогда промерзло до 10,4 градусов ниже нуля.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

Напомним, что под Киевом полицейские начали прочесывать детские площадки. В Барышевском районе полиция устроила рейды по детским площадкам.

Правоохранители проверяют соблюдение карантинных мер. Во время рейдов «копы» зафиксировали 8 нарушений на Киевщине.

Среди них: распивание несовершеннолетним спиртных напитков, двое взрослых вовлекали несовершеннолетних в распитие спиртных напитков; пятеро родителей ненадлежащим образом выполняли родительские обязанности.

Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом.

Напомним, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики удивили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

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