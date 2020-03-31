У вівторок, останній день березня, Київ замело снігом

У Києві пішов сніг в середині весни. Ранок карантинної столиці багато жителі зустріли, спостерігаючи за погодної аномалією з балконів і вікон своїх квартир. Багато опублікували фото і відео в мережі, пише Politeka.

Сніг пішов в Києві 31 березня близько 8 ранку в районі ВДНГ. Лісовий масив стало засипати трохи пізніше, близько дев'ятої.

Після снігопаду, який закінчився досить швидко, в Києві вийшло сонце із-за хмар.

Залишається лише сподіватися, що абрикоси в цьому році, які вже щосили цвітуть, не перемерзнуть. Хоча, за найпесимістичнішими прогнозами, побачити ми їх зможемо тільки з балконів.

"31 березня як би. Лісовий масив. Сидимо на ізоляції, снежколепки вже приховали, точніше не діставали", – наголосила під відео зі снігом киянка у фейсбуці.

31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали Gepostet von Світлана Мащенко am Montag, 30. März 2020

Нагадаємо, що в мережі показали справжніх «героїв нашого часу» – лікарів зі шрамами від масок, які рятують життя хворих коронавірусом. Фото своєї колеги в інфекційному відділенні показав лікар київської лікарні Володимир Лиходиевский.

«А це – шрами від маски в моїй реанімаційної медсестри, яка працює сьогодні одна. Робота в умовах обмежених ресурсів. Але самий страшний дефіцит у нас – це не дефіцит масок, а дефіцит персоналу», – багатозначно зауважив Лиходеевский.

В коментарях українці і дякують рятівницю, і хвалять, деякі нарікають на те, що пенсіонери не сидять вдома.

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