В київському «Борисполі» евакуйовані з В'єтнаму українці почали дебош з вимогою не відправляти їх в обсервацію
Як повідомляє Politeka, кадри опублікував журналіст Віталій Дієслова в Telegram.
«Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс з В'єтнаму тільки прилетів. Українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропорту. Тільки що приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що люди самотужки намагаються відкрити двері аеропорту зсередини. При цьому інші українці знімають зовні все на телефон, жахаючись поведінки співвітчизників.
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Після того, як двері піддалися, люди масово кинулись на вулицю. Серед них можна було помітити дітей і зовсім маленьких дітей, яких несли жінки.
До цього ми писали, що з-за коронавіруса Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому ось які вже добу.
У зв'язку з ситуацією, що Україна просить Польщу дозволити українцям перетинати кордон пішки. Як відомо, раніше Польща обмежила дію пунктів пропуску на своїх кордонах, пише глава Мзс Дмитра Кулеби:
Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влади, цитуємо, взяли «з сумом».
Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".
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