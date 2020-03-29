В київському «Борисполі» евакуйовані з В'єтнаму українці почали дебош з вимогою не відправляти їх в обсервацію

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував журналіст Віталій Дієслова в Telegram.

«Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс з В'єтнаму тільки прилетів. Українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропорту. Тільки що приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що люди самотужки намагаються відкрити двері аеропорту зсередини. При цьому інші українці знімають зовні все на телефон, жахаючись поведінки співвітчизників.

Після того, як двері піддалися, люди масово кинулись на вулицю. Серед них можна було помітити дітей і зовсім маленьких дітей, яких несли жінки.

До цього ми писали, що з-за коронавіруса Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому ось які вже добу.

У зв'язку з ситуацією, що Україна просить Польщу дозволити українцям перетинати кордон пішки. Як відомо, раніше Польща обмежила дію пунктів пропуску на своїх кордонах, пише глава Мзс Дмитра Кулеби:

Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влади, цитуємо, взяли «з сумом».

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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