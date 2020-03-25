У Києві показали, як дезінфікують місця масового скупчення людей

У столиці продовжують проводити дезінфекцію місць і локацій, якими часто користуються кияни. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що список таких на дезінфекцію потрапили також бюветні комплекси міста.

У мережі показали, як проводиться їх обробка.

Також зараз йде санітарна обробка житлових будинків.

Нагадаємо, що в Києві помітили вершника, який вирішив обійти «обмеження 10-ти» на коні. Самотній вершник у місті, немов застиг у часі, виглядав так готично і тривожно, і в той же час забавно: капюшон на голові і рюкзак за спиною видавали в цьому "вершника апокаліпсису" сучасного українця.

У мережі жартують, що киянин вирішив проїхатися на коні з-за того, що він був 11-м пасажиром автобуса, і його не пустили в зал.

Молодий хлопець підняв карантинний настрій українцям, які вже відверто нудьгують на карантині і навіть влаштовують флеш-моби.

Нагадаємо, що кияни на карантині за коронавирусу намагаються не сумувати, а підтримувати один одного у важку хвилину, переймаючи досвід у італійців. Так, вони зібралися біля вікон і заспівали хором Гімн України. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Пісня звучала з вікон ЖК «Комфорт Таун».

Зазначимо, що колективне спів з вікон своїх квартир – флешмоб, який поширюється по країнах, яких відправили на карантин. Нудьгуючи під замком і не знаючи, чим себе зайняти і як підтримати бадьорий настрій, люди влаштовують цілі концерти на власних балконах, граючи на різних інструментах і співаючи разом відомі пісні.

Поки немає інформації, скільки людей взяли участь у київському флешмобі.

Закінчивши співати, мешканці будинку прокричали «Слава Україні!», і закликали охочих наслідувати їх прикладу.

За народними прикметами тумани у цей день передвіщали дощове, прохолодне літо.

Нагадаємо, у Києві прийняли нові заходи за коронавіруса, важливу заяву: "не будуть пускати..."

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