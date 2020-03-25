Синоптики розповіли, яка погода буде у Києві 26 березня

У четвер, 26 березня, в Києві буде ясно цілий день, також не буде опадів. Інформація з'явилася на сайті Синоптик, повідомляє Politeka.net.

Температура повітря досягне 10 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 5 градусів вище нуля.

Зазначимо, що найтеплішим цей день був в 1983 році. Тоді температура в столиці прогрілася до 19 градусів тепла. А найхолоднішим – у 1918 році, коли температура була -9,3 градусів нуля.

За народними прикметами тумани у цей день передвіщали дощове, прохолодне літо.

Також ми повідомляли, що погода в Україні в найближчі дні буде сухою і переважно сонячною. Безхмарною погодою й відсутністю осадкою українці зобов'язані антициклону Юргену.

«Як показують прогностичні метеокарти, хмарно і сиро буде на північно-заході Європи, Великобританія, і то не вся, Швеція, Норвегія, навколо і поблизу Тунісу, на Балканах. Малоактивний атмосферний фронт трохи зачепить нашу південну частину, проте максимум - збільшенням хмарності, про якісь істотні опади не йде», - зазначила синоптик. У середу, 25 березня, в Україні повсюдно буде суха погода

Півночі-східний вітер очікується помірний, лише у південній частині пориви можуть досягати штормових.

Нагадаємо, що кияни в ув'язненні влаштували флешмоб, не виходячи зі своїх квартир. Кияни на карантині за коронавирусу намагаються не сумувати, а підтримувати один одного у важку хвилину, переймаючи досвід у італійців. Так, вони зібралися біля вікон і заспівали хором Гімн України.

Пісня звучала з вікон ЖК «Комфорт Таун».

Зазначимо, що колективне спів з вікон своїх квартир – флешмоб, який поширюється по країнах, яких відправили на карантин. Нудьгуючи під замком і не знаючи, чим себе зайняти і як підтримати бадьорий настрій, люди влаштовують цілі концерти на власних балконах, граючи на різних інструментах і співаючи разом відомі пісні.

Поки немає інформації, скільки людей взяли участь у київському флешмобі.

Закінчивши співати, мешканці будинку прокричали «Слава Україні!», і закликали охочих наслідувати їх прикладу.

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