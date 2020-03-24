Названі причини, чому активізувалися кліщі так рано

У Києві виявили нашестя кліщів

У парках Святошинського району Києва з'явилася велика кількість кліщів, пишуть місцеві ЗМІ.

Нашестя кліщів фахівці пояснюють ранньою весною і тим, що минулорічні профілактичні заходи виявилися недостатньо ефективними.

Так, найбільша кількість кліщів помічено в парках “Совки” і “Юність”.

Важливо відзначити, що кліщі – прямі переносники інфекцій. А їхні укуси можуть призвести до розвитку таких захворювань як: кліщовий енцефаліт, кліщовий висипний тиф, кліщовий поворотний тиф, туляремія, эрлихиоз, бабезіоз, хвороба Лайма та інші.

Нагадаємо, що в Києві охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів в супермаркеті

В супермаркеті "Фора", що на Харківському шосе в Києві, охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів.

Щоб довести, що він нічого не вкрав, чоловік роздягнувся. Повністю. А потім почав бити скло, кричати і кидатися на охоронців.

Зараз на місці поліція, з'ясовують всі обставини.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що люди почали сходити з розуму з-за цін і паніки навколо коронавіруса.

«Якщо виявиться, що хлопець не злодій, роздягти всіх охоронців!», Нічого в супермаркеті доводити немає потреби!!! Якщо тобі не пред'являють відео, де чітко видно, що ти крадеш, шлеш всіх охоронців куди подалі і викликаєш поліцію!», «Гола правда) А хлопці точно солькой захоплюються.», «А голим перед народом стояти і матюкати на чому світ стоїть,йому можна? І кошиками кидатися і розбивати скло? Він хороший??? Ви там не бачили, а я на робочому місці була і бачила це все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутні часи нині. Вірус у дворі - темінь в голові.», – написали в коментарях українці.

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