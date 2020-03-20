У Києві водія викинули з автобуса за те, що він не хотів вести більше десяти осіб
Одинадцятий пасажир почав голосно скандалити і наїжджати на водія з-за того, що той перегородив йому шлях в салон автобуса. Про це повідомляє телеграм-канал Klymenko Time, пише Politeka.net.
Спочатку чоловік голосно кричав на водія, потім узяв його за комір і витяг із салону.
«Тепер ти десятий, а я поїду», – сказав він.
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Водій зміг відчепитися і зайти в автобус, звідки почав матюкатися на горі-пасажира.
Навколо зібралися інші пасажири, серед них пенсіонери, яким не терпілося виїхати на цьому автобусі.
«Закликаємо так НЕ робити всіх, хто продовжує користуватися тролейбусами, маршрутками і так далі. Зрештою, люди, це все у ваших же інтересах! А поліції пора починати затримувати таких суб'єктів. З регіонів зараз йдуть новини, що у тролейбуси та автобуси кидають каміння, лягають на рейки під трамваї, протестуючи таким чином проти введених обмежень. Це всі погані дзвіночки анархії, їх потрібно жорстко присікати», – відзначили в мережі.
Нагадаємо, що поліцейські допитали київських пенсіонерів, які порушують правила карантину і їздять у громадському транспорті.
«На два автобуси (з 20 пасажирів) – 7 пенсіонерів. 6/7 пенсіонерів, з якими я сьогодні поспілкувався, поспішають в банк робити проплату або дізнаватися суму комунальних (тому, що по телефону не додзвонитися, з їх слів). У годину пік поїхати в магазин вирішила ще одна пенсіонерка, бо, як вона каже: "потім будуть великі черги"», – розповідає поліцейський.
Кияни почали бурхливе обговорення під постом.
«Нехай введуть ліміт — 1 пенсіонер в годину. Нехай вдома сидять, здоров'я своє бережуть», «Зняти пільги, то пруться на ринок, то здорові в поліклініку, сидіти вдома і не рипатися!», «А, ну тоді все зрозуміло. Весь колапс через 7 пенсіонерів. Адже ніяк не з-за непродуманих заходів обмежень.», «На час карантину можна відмінити пільговий проїзд. Хоча б у години пік.», «Миколаїв, вчора. Ага, тут кажуть, вони на роботу їдуть ...», – обурюються українці на пенсіонерів, яким не сидиться вдома.
Нагадаємо, люди збунтувалися, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця.
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