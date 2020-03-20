Незважаючи на загальнонаціональний карантин, введений в Україні до 3 квітня, українці продовжують ходити на роботу

Через зупинку метро і введення обмежень на перевезення пасажирів у громадському транспорті у великих містах вже третій день спостерігається справжній транспортний колапс. Люди сотнями стоять у черзі на зупинках громадського транспорту, щоб дістатися до роботи. У деяких випадках справа доходить до бійок, сутичок і втручання поліції.

Як розповів у себе в Фейсбуці киянин Євген Канарський, вранці 20 березня на автобусній зупинці біля станції метро Чернігівська зібралася величезна черга. Він зазначає, що люди не можуть дістатися на роботу, так як громадського транспорту не вистачає.

За словами Канарського, сьогодні помітно збільшилася кількість поліцейських і нацгвардійців, які намагаються тримати ситуацію під контролем, формують чергу. Правда, на думку киянина, краще б влада збільшили кількість автобусів, які так необхідні жителям столиці. Канарський зазначив, що за годину проїхало лише два автобуси, в які впустили по 20 осіб, але людей в черзі в рази більше.

Ситуація з транспортом у Києві залишається катастрофічною. Особливо проблематично тим, хто повинен добиратися на роботу з лівого берега на правий.

У столичних фейсбук-спільнотах також повідомляють, що ситуація з транспортом катастрофічна. 19 березня повідомлялося про кілька нападів на водіїв, бійки біля транспорту. Крім цього, люди сварилися з перевізниками і намагалися перекривати дорогу, якщо їх не пускали в салон.

За попередніми даними, обмежувальні заходи в Україні через поширення коронавіруса триватимуть до 3 квітня. Але в МОЗ не виключають, що продовжать карантин і далі, якщо ситуація з епідемією не стане контрольованою.

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