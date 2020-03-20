Несмотря на общенациональный карантин, введенный в Украине до 3 апреля, украинцы продолжают ходить на работу

Из-за остановки метро и введения ограничений на перевозку пассажиров в общественном транспорте в больших городах уже третий день наблюдается настоящий транспортный коллапс. Люди сотнями стоят в очереди на остановках общественного транспорта, чтобы добраться до работы. В некоторых случаях дело доходит до драк, потасовок и вмешательства полиции.

Как рассказал у себя в Фейсбуке киевлянин Евгений Канарский, утром 20 марта на автобусной остановке возле станции метро Черниговская собралась огромная очередь. Он отмечает, что люди не могут добраться на работу, так как общественного транспорта не хватает.

По словам Канарского, сегодня заметно увеличилось число полицейских и нацгвардейцев, которые пытаются держать ситуацию под контролем, формируют очередь. Правда, по мнению киевлянина, лучше бы власти увеличили количество автобусов, которые так необходимы жителям столицы. Канарский отметил, что за час проехало только два автобуса, в которые впустили по 20 человек, но людей в очереди в разы больше.

Ситуация с транспортом в Киеве остается катастрофической. Особенно проблематично тем, кто должен добираться на работу с левого берега на правый.

В столичных фейсбук-сообществах также сообщают, что ситуация с транспортом катастрофическая. 19 марта сообщалось о нескольких нападениях на водителей, потасовках около транспорта. Кроме этого, люди ссорились с перевозчиками и пытались перекрывать дорогу, если их не пускали в салон.

По предварительным данным, ограничительные меры в Украине из-за распространения коронавируса продлятся до 3 апреля. Но в МОЗ не исключают, что продлят карантин и дальше, если ситуация с эпидемией не станет контролированной.

Напомним, что коронавирус захватил сразу несколько новых областей, жертв все больше: экстренное сообщение Минздрава.

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