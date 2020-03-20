Влада столиці прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації через спалах COVID-19

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, в даний час документи проходять юридичні процедури.

Також він додав, незважаючи на це, заходи, пов'язані з НС, вже почали впроваджуватися.

"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Всі заходи, які є при надзвичайній ситуації, в Києві вже впроваджуються", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, у зв'язку з карантином, українців, які порушили нові правила чекає покарання. Заступник голови МВС Антон Геращенко розповів докладніше в ефірі Politeka On-line, зазначивши, що в Європі ситуація склалася набагато жорсткіше.

«У чотирьох європейських країнах ввели не тільки обмеження на роботу магазинів та місць громадських зборів. Там ввели заборону на вихід на вулицю. Це Іспанія, Італія, Франція та Австрія. Там введені штрафи за те, що людина виходить на вулицю крім як в аптеку або продовольчий магазин», - повідомив Геращенко, додавши, що в Україні поки обійшлися зупинкою громадського транспорту та закриттям шкіл і розважальних закладів.

Нагадаємо, порушників карантину будуть карати штрафами за статтею 325 Кримінального кодексу України: для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень; для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Крім того, можливий арешт на строк до шести місяців; обмеження волі на строк до трьох років та позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначимо, станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Громадянам настійно рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання; не відвідувати місця скупчення людей; під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше 2 метри; дотримуватися заходів особистої гігієни.

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