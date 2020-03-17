Сьогодні, 17 березня, в Києві перший день діє посилений карантин

Однак, ранок місто почав у звичному ритмі.

З самого ранку багато вулиць Києва стоять в пробках. Незважаючи на оголошений «карантин», люди виїжджають на роботу і по справах.

Крім того, сьогодні під Верховною Радою збирається мітинг проти відкриття ринку землі.

Додамо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з середи в Україні закриють всі метро. Але підземка в Києві поки працює. Точного часу, коли його закриють, поки не повідомили. Попередньо, це може статися після 12:00 17 березня.

Як відомо, з 17 березня в Києві посилили карантин. Список обмежень збільшився: у нього потрапили заборони на роботу ТРЦ, спортзалів, салонів краси, ресторанів і кафе. Також будуть обмежені пересування по місту.

Нагадаємо, у понеділок, 16 березня, у Києві зафіксували перші випадки захворювання коронавірусом. Першим двом пацієнтам вже надають допомогу в лікуванні. Один з пацієнтів протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Другим хворим виявився студент, який контактував із загиблою жінкою з Радомишля.

Як уже зазначалося, одним із пацієнтів виявився київський студент, який контактував із загиблою від коронавіруса жінкою. Хлопець відвідував її з онукою загиблої. В даний момент він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні.

Друга пацієнтка — жінка, яка нещодавно повернулася в країну з одного з курортів у Франції. В даний момент вона знаходиться на самоізоляції. Лікування їй проводять вдома. А всіх людей, які контактували з хворими, зараз обстежують лікарі.

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