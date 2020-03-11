У Києві оголосили штормове попередження

У Києві найближчим часом і до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА просять киян бути обережними і дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі.

Також жителям столиці рекомендують телефонувати на номер "101 або "103", якщо будуть відомі випадки падіння дерев або гілок, або травмування людей.

Також ми писали, що погода приготувала українцям чергове випробування. Зокрема, сьогодні, 11 березня, в деяких українських регіонах оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, сильний шторм обрушиться на західні регіони України.

З аналогічним попередженням поінформувала прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що потенційно небезпечні погодні умови спрогнозували у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

У цих регіонах синоптики обіцяють шквальний вітер зі швидкістю до 20 м/с, тому був визначений перший рівень небезпеки.

У Карпатах збережеться значна ймовірність сходження снігових лавин.

За даними ДСНС, у середу в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей буде значна сніголавинна небезпека. Прогнозують 3 рівень небезпеки.

В інших українських регіонах очікується спокійна сприятлива погода.

Повідомлялося, що на Азовському морі в лютому помітили незвичайну поведінку дельфінів через аномальну погоду.

Група дельфінів гуляла, подплывала до самого берега, і навіть выпрыгивала на берег, користуючись відсутністю навали відпочивальників. Таке відео з'явилося в мережі YouTube.

На записі видно, як пара тварин насолоджується теплою зимою 2020 в Україні. Азовське море безлюдно, спокійно, а вода дуже прозора.

Унікальних ссавців вдалося зафіксувати на камеру біля берегів Арабатської стрілки в неділю, 16 лютого.

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