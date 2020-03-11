У Київському метро помітили бояр

Ті, хто хоч раз спускалися в Київське метро напевно знають, яких людей там іноді можна зустріти. Деякі пасажири буквально «диктують» моду своїми сліпучими нарядами, які часто розлітаються по мережі і збирають мільйони реакцій. Фотографії нової героїні київського метрополітену з'явилися на одному з місцевих телеграм-каналів, повідомляє Politeka.net.

Так, головна героїня сьогоднішнього фото змогла на власному прикладі довести, що часом і бояри можуть спуститися в столичну підземку.

Жінка доповнила наряд королеви чорними спортивними очками і шапкою Мономаха, в колір фіолетового шати.

"Коли твій стиль – це збірна солянка з різних епох", – підписали кадри в мережі.

У цілому, весь наряд був виконаний у фіолетовому кольорі і складався з пишного пуховика в підлогу, більше нагадує розкішну королівське плаття, доповнений золотистими вставками з мережива.

Такий спосіб у столичному метро можна зустріти не кожен день, тому він безумовно привернув увагу пасажирів. В наслідок виходу на "подіум", жінка стала зіркою в групі «Мода Метро Києва».

Нагадаємо, що в харківському метро пасажир влаштував акцію для популяризації народних засобів від коронавіруса. На записі – хлопець у вушанці, який сидить у вагоні метро перед розкладним столиком. На ньому – табличка з написом «Стоп ХАЙП Коронавірус», ріпчасту цибулю, зелену цибулю та лимони.

Герой відео їсть зелений лук і пропонує його сусідові. Той, посмущавшись, бере «частування». На запису видно, як один чоловік тягнеться до столика і бере собі лимон замість запропонованої йому цибулини. Інші пасажири ж або сміються, або знімають те, що відбувається на телефон і з цікавістю спостерігають за епатажним товаришем. Раніше ця ж людина засвітився в пабликах, коли прямо під час поїздки в метро на цьому ж столику намазував майонезом шматок батона, не особливо звертаючи увагу на оточуючих.

Поездка в метро, поездкой в метро, а бутер с майонезом никто не отменял 🥪 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 1. März 2020

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