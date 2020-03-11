В Киевском метро заметили бояр

Те, кто хоть раз спускались в Киевское метро наверняка знают, каких людей там иногда можно повстречать. Некоторые пассажиры буквально «диктуют» моду своими ослепительными нарядами, которые часто разлетаются по сети и собирают миллионы реакций. Фотографии новой героини киевского метрополитена появились на одном из местных телеграм-каналов, сообщает Politeka.net.

Так, главная героиня сегодняшнего фото смогла на собственном примере доказать, что порой и бояре могут спуститься в столичную подземку.

Женщина дополнила наряд королевы черными спортивными очками и шапкой Мономаха, в цвет фиолетового одеяния.

"Когда твой стиль – это сборная солянка из разных эпох", – подписали кадры в сети.

В целом, весь наряд был выполнен в фиолетовом цвете и состоял из пышного пуховика в пол, больше напоминающий роскошное королевское платье, дополненный золотистыми вставками из кружева.

Такой образ в столичном метро можно встретить не каждый день, поэтому он безусловно привлек внимание пассажиров. В следствии такого выхода на "подиум", женщина стала звездой в группе «Мода Метро Киева».

Напомним, что в харьковском метро пассажир устроил акцию для популяризации народных средств от коронавируса. На записи – парень в ушанке, который сидит в в вагоне метро перед раскладным столиком. На нем – табличка с надписью «Стоп ХАЙП Коронавирус», репчатый лук, зеленый лук и лимоны.

Герой видео ест зеленый лук и предлагает его соседу. Тот, посмущавшись, берет «угощение». На записи также видно, как один мужчина тянется к столику и берет себе лимон вместо предложенной ему луковицы. Остальные пассажиры же либо смеются, либо снимают происходящее на телефон и с интересом наблюдают за эпатажным товарищем. Ранее этот же человек засветился в пабликах, когда прямо во время поездки в метро на этом же столике намазывал майонезом кусок батона, не особо обращая внимание на окружающих.

Поездка в метро, поездкой в метро, а бутер с майонезом никто не отменял 🥪 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 1. März 2020

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