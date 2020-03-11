Київська влада вирішила ввести в українській столиці карантин
Про це стало відомо в середу, 11 березня. Згідно з повідомленням, з 12 березня в Києві закривають школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Причина – коронавірус. Крім цього, в столиці обмежать проведення масових заходів, таких як концерти, спортивні змагання та конференції. Розважальні центри і зони ігор в торгових центрах також закриють.
Наголошується, що в торгових центрах, де багато людей, буде посилено контроль. За відвідувачами будуть стежити санітарні лікарі.
Попередньо обмежувальні заходи вводять до кінця березня.
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Як відомо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що в разі виявлення коронавіруса в Києві можуть обмежити рух транспорту та навіть закрити метро. Правда, для цього спалах хвороби має бути масштабним.
Відзначимо, що в середу, 11 березня, відбудеться засідання Кабміну, на якому міністри можуть прийняти рішення про запровадження карантину по всій Україні. Крім цього, влада може ввести й інші серйозні обмежувальні заходи. Все це пов'язано зі стрімким поширенням коронавірусу.
Найімовірніше, карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні, а місцева влада буде приймати рішення з огляду на ситуацію в населеному пункті. Правда, масові заходи, найімовірніше, заборонять по всій Україні.
Як відомо, в столицю вже надійшли швидкісні тести на діагностування коронавіруса. Їх спрямують в лікарні, де будуть оперативно перевіряти людей з підозрою на захворювання.
Тим часом, у світі зафіксовано вже понад 117 тисяч випадків зараження коронавірусом.
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