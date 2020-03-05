У Києві зникла безвісти 17-річна дівчина

У Голосіївському районі зникла неповнолітня Бурмістрова Наталія Романівна. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Вона народилася 04 вересня 2002 року народження, навчається на і курсі ГУОЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва».

2 березня близько 16.00. вона поверталася в гуртожиток (Стельмаха, 5) і досі не повернулася, на зв'язок не виходить.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 184 див., Середньої статури, волосся русяве до плечей.

Була одягнена: темно-зелена куртка до колін (з капюшоном), сірі легінси, чорні замшеві осінні черевики вище кісточки.

Особливі прикмети: на тильній стороні правої долоні шрам від опіку.

При собі мала: грошові кошти близько 1400 гривень, мобільний телефон «Xiaomi», учнівський квиток, паспорт (ID-карта), посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.

що Бачили дівчину просять повідомити за телефонами 093-499-97-52 або 102.

Нагадаємо, що в Харкові безслідно зникла 18-річна дівчина. Ніна Розыгина 1 березня поїхала в Харків на співбесіду з приводу нової роботи і не повернулася додому. Після чого дівчина на зв'язок не виходила.

Прикмети: зріст 160-165 см, середня статура, руде волосся трохи вище плечей. Особливою прикметою є родимка на лівій щоці.

Була одягнена в чорну куртку, чорну сукню, коричневі черевики.

Нагадаємо також, що під Харковом збирають масштабну пошукову операцію з Нацгвардією. В Краснокутському районі Харківської області місцеві збираються провести масштабну пошукову операцію із залученням військовослужбовців Нацгвардії.

Основна мета пошуків – розшук 71-річного України Миколи Григоровича.

Чоловік пішов з дому в 10 ранку ще півтора місяці тому і не повернувся. Востаннє пенсіонера бачили 22 січня.

Пошукова операція пройде 6 березня. У ній можуть взяти всі бажаючі.

Прикмети: вік – на вигляд 75 років, зріст – близько 170 см, худорлявий, обличчя продовгувате, волосся коротке.

Був одягнений у чорну шубу, чорні брюки чорного кольору, темно-сірий кашкет.

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