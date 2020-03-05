В Киеве без вести пропала студентка первого курса

В Киеве пропала без вести 17-летняя девушка

В Голосеевском районе пропала несовершеннолетняя Бурмистрова Наталья Романовна. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Она родилась 04 сентября 2002 года рождения, учится на I курсе ГУЗ «Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства».

2 марта около 16.00. она возвращалась в общежитие (Стельмаха, 5) и до сих пор не вернулась, на связь не выходит.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 184 см., Среднего телосложения, волосы темно-каштановые до плеч.

Была одета: темно-зеленая куртка до колен (с капюшоном), серые легинсы, черные замшевые осенние ботинки выше косточки.

Особые приметы: на тыльной стороне правой ладони шрам от ожога.

При себе имела: денежные средства около 1400 гривен, мобильный телефон «Xiaomi», ученический билет, паспорт (ID-карта), удостоверение ребенка из многодетной семьи.

Видевших девушку просят сообщить по телефонам 093-499-97-52 или 102.

Напомним, что в Харькове бесследно исчезла 18-летняя девушка. Нина Розыгина 1 марта уехала в Харьков на собеседование по поводу новой работы и не вернулась домой. После чего девушка на связь не выходила.

Приметы: рост - 160-165 см, среднее телосложение, рыжие волосы чуть выше плеч. Особой приметой является родинка на левой щеке.

Была одета в черную куртку, черное платье, коричневые ботинки.

Напомним также, что под Харьковом собирают масштабную поисковую операцию с Нацгвардией. В Краснокутском районе Харьковской области местные собираются провести масштабную поисковую операцию с привлечением военнослужащих Нацгвардии.

Основная цель поисков – розыск 71-летнего Раины Николая Григорьевича.

Мужчина ушел из дома в 10 утра еще полтора месяца назад и не вернулся. В последний раз пенсионера видели 22 января.

Поисковая операция пройдет 6 марта. В ней могут принять все желающие.

Приметы: возраст – на вид 75 лет, рост – около 170 см, худощавый, лицо длинное, волосы короткие.

Был одет в черную шубу, черные брюки черного цвета, темно-серую фуражку.

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Как сообщала Politeka, таинственно исчез подросток, поднята тревога.

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