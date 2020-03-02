На Київщині сталася серйозна пожежа на птахофабриці

У ніч на понеділок, 2 березня, сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні ЗАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика» на сортувальній лінії в с. Садове. Про це розповіли в прес-службі Головного управління ДСНС в Київській області.

Близько п'яти ранку до місця НП виїхали рятувальники окружних пожежних відділень. Всього пожежа устранаяли 41 пожежний та 9 одиниць техніки.

Пожежа в 07:00 було локалізовано на площі близько 5 тис. кв. м, а в 7:42 ліквідовано.

Причина на даний момент пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що в Києві сталася пожежа в готель біля автозаправки. На Одеській трасі, в Чабанах, поблизу АЗС КЛО, сталася пожежа в готелі-ресторані в першій половині дня 1 березня. З-за диму на відео практично нічого не видно.

Також у соцмережі пишуть, що на місце вже прибули 5 карет швидкої допомоги і дуже багато пожежників, приїхали навіть із Боярки і Василькова.

Небезпека займання посилюється тим, що зовсім поруч автозаправна станція.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Інформація про постраждалих ще встановлюється.

Також відомо, що траса була деякий час перекрито у бік Києва.

Також ми писали, що у Києві на цілий місяць перекрили рух по одній із вулиць у Голосіївському районі. До 31 березня обмежили рух по вулиці Микільсько-Ботанічній у Голосіївському районі. Про це інформує прес-служба Київавтодор.

З-за капітального ремонту роботи розтягнутий аж до 31 березня. Другий етап ремонту дороги укладає в собі заміну покриття проїзної частини, тротуарів, відновлення зливової каналізації.

«Роботи триватимуть близько місяця», - розповідають комунальники.

Нагадаємо, у Києві в маршрутки відпали колеса, кадри налякали городян: "З такими дорогами..."

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