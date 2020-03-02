На Киевщине случился серьезный пожар на птицефабрике
В ночь на понедельник, 2 марта, произошел пожар в одноэтажном складском здании ЗАО «Агрофирма Березанская птицефабрика» на сортировочной линии в с. Садовое. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ДСНС в Киевской области.
Около пяти утра к месту ЧП выехали спасатели окружных пожарных отделений. Всего пожар устранаяли 41 пожарный и 9 единиц техники.
Пожар в 07:00 был локализован на площади около 5 тыс. кв. м, а в 7:42 ликвидирован.
Причина на данный момент пожара устанавливается.
Напомним, что в Киеве случился пожар в отель возле автозаправки. На Одесской трассе, в Чабанах, вблизи с АЗС КЛО, произошел пожар в отеле-ресторане в первой половине дня 1 марта. Из-за дыма на видео практически ничего не видно.
Также в соцсети пишут, что на место уже прибыли 5 карет скорой помощи и очень много пожарных, приехали даже из Боярки и Василькова.
Опасность возгорания усиливается тем, что совсем рядом автозаправочная станция.
Информация о пострадавших еще устанавливается.
Также известно, что трасса была некоторое время перекрыта в сторону Киева.
Также мы писали, что в Киеве на целый месяц перекрыли движение по одной из улиц в Голосеевском районе. До 31 марта ограничили движение по улице Никольско-Ботанической в Голосеевском районе. Об этом информирует пресс-служба Киевавтодор.
Из-за капитального ремонта работы растянут аж до 31 марта. Второй этап ремонта дороги заключает в себе замену покрытия проезжей части, тротуаров, обновление ливневой канализации.
«Работы продлятся около месяца», - рассказывают коммунальщики.
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