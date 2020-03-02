На Киевщине случился серьезный пожар на птицефабрике

В ночь на понедельник, 2 марта, произошел пожар в одноэтажном складском здании ЗАО «Агрофирма Березанская птицефабрика» на сортировочной линии в с. Садовое. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ДСНС в Киевской области.

Около пяти утра к месту ЧП выехали спасатели окружных пожарных отделений. Всего пожар устранаяли 41 пожарный и 9 единиц техники.

Пожар в 07:00 был локализован на площади около 5 тыс. кв. м, а в 7:42 ликвидирован.

Причина на данный момент пожара устанавливается.

Напомним, что в Киеве случился пожар в отель возле автозаправки. На Одесской трассе, в Чабанах, вблизи с АЗС КЛО, произошел пожар в отеле-ресторане в первой половине дня 1 марта. Из-за дыма на видео практически ничего не видно.

Также в соцсети пишут, что на место уже прибыли 5 карет скорой помощи и очень много пожарных, приехали даже из Боярки и Василькова.

Опасность возгорания усиливается тем, что совсем рядом автозаправочная станция.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Информация о пострадавших еще устанавливается.

Также известно, что трасса была некоторое время перекрыта в сторону Киева.

Также мы писали, что в Киеве на целый месяц перекрыли движение по одной из улиц в Голосеевском районе. До 31 марта ограничили движение по улице Никольско-Ботанической в Голосеевском районе. Об этом информирует пресс-служба Киевавтодор.

Из-за капитального ремонта работы растянут аж до 31 марта. Второй этап ремонта дороги заключает в себе замену покрытия проезжей части, тротуаров, обновление ливневой канализации.

«Работы продлятся около месяца», - рассказывают коммунальщики.

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