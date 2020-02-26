У Києві через дітей утворилася величезна пробка в центрі столиці

У Києві діти влаштували мітинг на вулиці Богдана Хмельницького

Акцією діти разом з батьками та тренерами хотіли привернути увагу до стану справ спорткомплексу "Восход". Вони перекрили вулицю на пішохідному переході, через що в місті утворилася велика пробка. Про це повідомляє ТСН.

Акція тривала всього близько 10 хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати справжній транспортний колапс в центрі Києва.

Мітингувальник хвилює питання знищення клубу на користь нових багатоповерхівок. Сьогодні в Господарському суді Києва має відбутися судове засідання щодо перегляду результатів торгів, за якими клуб перейшов у приватні руки. Однак засідання не відбулося через неявку прокурора. Тому захисники клубу пішли з протестом до будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що «війна» за спорткомплекс "Восход" йде вже кілька років. У квітні 2019 вночі невідомі увірвалися в спортивний комплекс на лівому березі столиці, закрилися всередині і почали все трощити. І це був не перший напад на комплекс.

Нагадаємо, що в результаті ДТП постраждав пасажирський автобус. Поблизу ТРЦ Гулівер автобус з пасажирами зіткнувся з Mercedes.

«Поблизу ТРЦ Гулівер автобус з пасажирами влетіла у Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмовані в результаті ДТП», – відзначили в мережі.

Деталі про причини аварії встановлюються.

«Постраждалих немає. На місце одразу були направлені медична допомога, поліція, представники Служби безпеки і керівництво підприємства. Триває розслідування. Закликаємо не поширювати чиїсь припущення, не вестися на маніпуляції і дочекатися встановлення причин інциденту», – прокоментували ПП прес-служба Київпастранс.

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