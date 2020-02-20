У Києві на Троєщині сталася пожежа

Вночі з 19 на 20 лютого, на вул. Милославській, 12 сталася пожежа, в результаті якої згоріли 2 автомобілі. Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Фейсбук, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В результаті пожежі постраждали 2 автомобіля.

Причини на даний момент встановлюються.

Також ми писали, що 19 лютого, загорілись гаражі на Борщагівці в Києві. Там видно чорний дим, який піднімається в ясне небо.

«Прямо зараз на Зодчих горять гаражі. Сподіваємося, обійдеться без постраждалих.», – написали в мережі.

Про подію повідомили очевидці, а відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний. Оператори розповіли, що ці гаражі знаходяться на балансі КП Екологія.

На опублікованих кадрах видно, що горить гаражний бокс, а співробітники кооперативу спокійно ходять по території. Вогонь сильний, виривається на кілька метрів вгору і в сторони. Поруч стоять припарковані автомобілі на стоянці. Швидше за все і в боксах поруч є машини.

Нагадаємо, що в Києві на днях п'яний таксист протаранив паркан. Про інцидент розповіла киянка Лариса Суворова в Facebook.

«Таксі викликали? Ось таке чудо, приїхало до мене в паркан. Від проходження алкотесту відмовився. Добре, що нікого не вбив. Водій таксі!!!! Їздить без прав!!!! Позбавили за минуле ДТП. Я шоці. Завтра протверезіє і знову буде возити пасажирів!!!!», – розповіла киянка.

Суворова також опублікувала кадри ПП. На фото видно, як авто з табличкою на даху таксі в'їхало в сітчастий паркан і повалило його. Також на одному з кадрів на землі лежить отвалившееся колесо. В коментарях кияни почали активно обговорювати подію, а також засуджувати горе-таксиста.

Сьогодні вночі, на вул. Милославській 12 сталася пожежа, внаслідок якої згоріли 2 автівки, причини встановлюються. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 19. Februar 2020

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