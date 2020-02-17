Злочинці хотіли обчистити картки клієнтів ПриватБану за допомогою стороннього обладнання

Як пише Politeka.net, про це повідомили у Facebook-спільноті "Київ оперативний".

Відомо, що інцидент стався у Печерському районі Києва.

Зокрема, чоловік помітив підозрілий предмет на корпусі банкомату і вирішив подзвонити на лінію 102.

У цей момент поруч з ним стояли підозрілі люди. Почувши, що чоловік телефонує до правоохоронців, вони швидко пішли у невідомому напрямку.

"На жаль, особи встигли втекти до приїзду патрульних. Заявник не зміг запам'ятати прикмет ймовірних порушників через темряву. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин. Попередньо встановлено, що сторонній предмет виявився портативною відеокамерою", - йдеться у повідомленні.

Користувачі у коментарях також попередили, що зазвичай шахраї також встановлюють на банкомати "скиммєр", який допомагає отримувати доступ до карток.

"Ще пощастило, що не грохнули", "А я б і не помітила, подумала б що так треба. Тепер буду уважніше дивитись", "Таку велику камеру встановили на самому видному місці. Тільки б сліпий не помітив", "Але ж в банкоматі є камери, які знімають обличчя, невже не можна передивитися за день зняте, щоб знайти пики тих, хто поставив?", "Саме жахливе те, що ці двоє скоріше за все планували потім пограбувати чоловіка, щоб получити його картку. І найімовірніше з допомогою розбою. Чоловік виявився пильним, що і врятувало йому здоров'я і навіть життя!", "Молодець, що помітив!", - пишуть вони у коментарях під публікацією.

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