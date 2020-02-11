За добу в Києві горіли два будинки

Так, вчора, 10 лютого в селищі був пожежа в двоповерховому будинку, а ввечері згорів ще один житловий будинок в тому ж селищі

Два будинки горіли у селищі Немішаєво. Про пожежу у приватному двоповерховому житловому будинку по вулиці Ворошилова пожежникам повідомили 10 лютого близько двох годин дня. За вказаною адресою направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Займання почалося в прибудові до житлового будинку, після чого вогонь перекинувся на будинок. В результаті пожежі вогнем знищено прибудову до будинку на площі 8 м2, всі речі і майно, яке було всередині, а також пошкоджено перекриття житлового будинку на загальній площі 4 м2.

Після гасіння цього будинку, пожежним відразу ж надійшов дзвінок про новий пожежу за адресою: вул. Біохімічна. Для ліквідації пожежі довелося залучити дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Загоряння не встигло розійтися на велику площу, тому вогонь знищив лише невелику ділянку перекриття на стелі загальною площею 4 м2.

Нагадаємо, що масштабна пожежа поглинула 20 автомобілів в Одесі. За словами рятувальників, рано вранці, 10 лютого надійшов сигнал про загоряння автомобілів на штрафмайданчику на Тираспольському шосе.

«У 04:27 пожежники прибули на місце виклику і встановили, що горять автомобілі на території спеціалізованої штрафмайданчики тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту», - розповіли у відомстві.

Вже у 04:50 співробітники служби порятунку локалізували загоряння і остаточно ліквідували її о 05:12.

В результаті пожежі вогнем знищено 20 автомобілів, пошкоджено 3 та врятовано 150 авто. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів.

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