Кількість тих, що застудилися киян скоро досягне декількох десятків тисяч в тиждень

У Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ. Протягом минулого тижня захворіло 15 210 осіб. Про це інформує прес-служба КМДА.

Так, у порівнянні з позаминулим тижнем захворюваність в Києві виросла на 10,5 відсотків. Хворіють частіше діти, ніж дорослі: за минулий тиждень захворіло аж 9 802 дітей і 5 408 дорослих, з госпіталізували лише 302 людини. З них 280 дітей. Незважаючи на це, епідемічний індекс не високий, повідомляють у КМДА.

"У структурі захворюваності діти складають 64,4%, а на попередньому тижні – 66,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 15,7% – зареєстровано 4849 випадків", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зараз у столиці на карантині знаходяться 285 навчальних закладів. Повністю навчання зупинено 251 школі, а в 34 – частково. У десяти закладах навчання відновлено.

Також зазначимо, що в деяких містах вже почали обробляти від вірусів громадський транспорт.

Нагадаємо, що в Києві студенту Національного авіаційного університету з Китаю раптово стало погано.

«Ой-ой-ой, прямо зараз у НАУ студенту з Китаю стало погано, і він втратив свідомість. На місце терміново направлені лікарі, а інших студентів по трохи виводять з цього поверху. Навряд чи це воно, але краще перестрахуватися», – повідомили у мережі.

Зазначимо, що на сьогодні заражених коронавірусом офіційно вже налічується 40 573 осіб. З них більше 3 тисяч видужали і 910 смертей.

У мережі українці почали обговорювати жахливий інцидент.

«Це ж корпус 8, 16 поверхів. Там будівля евакуювати треба, а не поверх... На кораблі в Японії він зараза поширилася швидко з 10 на 160 осіб.», «Спалити прямо відразу всі будівлі», «Так, є такий випадок... Нікого на 11-й поверх не пускають...», «Ви нам напишіть що лікарі сказали з цього китайцеві», «не потрібно робити паніку, іноземним студентам після канікул часто стає погано, акліматизацію ще ніхто не скасовував, вони часто по 2-3 місяці на лікарняних, якщо додому їздили», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

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