Число простудившихся киевлян скоро достигнет нескольких десятков тысяч в неделю

В Киеве растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В течение прошлой недели заболело 15 210 человек. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Так, по сравнению с позапрошлой неделей заболеваемость в Киеве выросла на 10,5 процентов. Болеют чаще дети, чем взрослые: за прошлую неделю заболело аж 9 802 детей и 5 408 взрослых, из госпитализировали лишь 302 человека. Из них только 280 детей. Несмотря на это, эпидемический индекс не высок, сообщают в КГГА.

"В структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе – 66,3%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,7% – зарегистрировано 4849 случаев", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сейчас в столице на карантине находятся 285 учебных заведений. Полностью обучение остановлено в 251 школе, а в 34 – частично. В десяти заведениях обучение восстановлено.

Также отметим, что в некоторых городах уже начали обрабатывать от вирусов общественный транспорт.

Напомним, что в Киеве студенту Национального авиационного университета из Китая внезапно стало плохо.

«Ой-ой-ой, прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо, и он потерял сознание. На место срочно направлены врачи, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться», – сообщили в сети.

Отметим, что на сегодня зараженных коронавирусом официально уже насчитывается 40 573 человек. Из них более 3 тысяч выздоровевших и 910 смертей.

В сети украинцы начали обсуждать пугающий инцидент.

«Это ж 8 корпус, 16 этажей. Там здание эвакуировать надо, а не этаж... На корабле в Японии он зараза распространилась быстро с 10 на 160 человек.», «Сжечь прямо сразу все здание», «Да, есть такой случай... Никого на 11-й этаж не пускают...», «Вы потом нам напишите что доктора сказали по этому китайцу», «не нужно делать панику, иностранным студентам после каникул часто становится плохо, акклиматизацию еще никто не отменял, они часто по 2-3 месяца на больничных, если домой ездили», – пишут в сети.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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