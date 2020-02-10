Львівянин шукає свою колишню дівчину, яка зникла з дитиною у Броварах під Києвом

Інформація про це з’явилася у группі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net.

«Вчора до нас звернувся громадянин Олександр Анатолійович, який повідомив, що втратив зв'язок з колишньою дівчиною Поляніною Катериною, 1988 р.н. та з їхньою спільною малолітньою донькою Поляніною Ангеліною Олександрівною (07.08.2019 р.н.) Вони проживали у м. Львов.», – сказано у повідомленні.

Так, повідомляється, що востаннє чоловік спілкувався з дівчиною по телефону ще другого лютого цього року.

В розмові вона сказала, що перебуває разом з дитиною у м. Броварах (Київської області), і більше на зв'язок не виходила.

У коментарях кияни почали розпитувати більше про дівчину, припускаючи, що вона може ховатися від колишнього чоловіка:

«А в поліцію він звернувся? Може дівчина від нього ховається, а ви тут...», – запитала одна жінка, на що отримала відповідь, що поліція вже шукає її.

«На допит з престрастием цього заявника , і зразу він скаже де тіло заховав !!! Це я до того що дуже часто заявники виявляються не такими вже і пухнастими !! І дай боже щоб знайшлася здоровою !!», – заявив один чоловік.

«А батьки дівчини шукають її і внучку? Якщо ні, то може дівчина вирішила сховатися від хлопця? Краще таки спочатку з батьками поговорити, хіба мало що буває», – припустили інші.

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