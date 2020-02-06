В Прип'ять жителі повернулися через десятки років

Колишні жителі міста Прип'ять, розташованого всього в декількох кілометрах від Чорнобильської атомної електростанції. Після Чорнобильської катастрофи вони вперше приїхали в покинуте місто, щоб відсвяткувати його 50-річчя з дня заснування. Про це повідомляє телеканал Euronews, який опублікував кадри зустрічі жителів зі своїм рідним містом.

Місто Прип'ять було засноване 4 лютого 1970 року для працівників, які обслуговують АЕС. Зону відчуження в київській області відвідала делегація, в яку здебільшого входили евакуйовані городяни. Деякі з них не відвідували Прип'ять з дня катастрофи.

Зазначимо, що населення міста було евакуйовано 27 квітня 1987 року. До катастрофи на ЧАЕС, Прип'ять була перспективним містом з населенням майже 50 тисяч осіб, а середній вік жителів становила лише 26 років.

Прип'ять також відзначалася унікальним “трикутним” підходом до забудови, який передбачає комбінування будинків підвищеної і стандартної поверховості для досягнення динамічного візуального ефекту.

У місті було 5 шкіл, 15 садків, 2 стадіони, парк атракціонів і інші інфраструктурні об'єкти.

Нагадаємо, що наукові співробітники чорнобильського заповідника відзначили надзвичайну аномалію у зв'язку з дуже теплою зимою.

"Зима 2019-2020 років виявилася настільки теплою, що такі зимоспячие звірі, як борсук і єнотовидний собака, так і не заснули і вільно розгулюють по території заповідника", - кажуть вони.

Вчені відстежують тварин по слідах і навіть організовують пізнавальні заходи для студентів.

"протягом виїзного одноденного семінару тут реально можна побачити сліди всіх видів диких тварин, за винятком хіба ведмедя. Гарантовано можна зустріти навіть сліди рідкої і обережною рисі", - говорять експерти.

Найбільше в зоні заповідника зайцев, в яких почався шлюбний період. Вже в березні у зайців народжуються малюки.

Раніше ми писали, що саркофаг, який в поспіху побудували над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС, може обвалитися в будь-який момент. Експерти стверджують, що терміново потрібно будувати новий саркофаг.

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль за 30 років, опубліковані фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип'ять скалічили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.

Також Politeka писала, як виглядає саме моторошне місце Прип'яті.