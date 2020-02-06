В Припять вернулись жители спустя десятки лет

Бывшие жители города Припять, расположенного всего в нескольких километрах от Чернобыльской атомной электростанции. После Чернобыльской катастрофы они впервые приехали в заброшенный город, чтобы отпраздновать его 50-летие со дня основания. Об этом сообщает телеканал Euronews, который опубликовал кадры встречи жителей со своим родным городом.

Город Припять был основан 4 февраля 1970 года для работников, обслуживающих АЭС. Зону отчуждения в киевской области посетила делегация, в которую по большей мере входили эвакуированные горожане. Некоторые из них не посещали Припять со дня катастрофы.

Отметим, что население города было эвакуировано 27 апреля 1987 года. До катастрофы на ЧАЭС, Припять была перспективным городом с населением в почти 50 тысяч человек, а средний возраст жителей составлял всего 26 лет.

Припять также отмечалась уникальным “треугольным” подходом к застройке, предусматривающий комбинирование домов повышенной и стандартной этажности для достижения динамического визуального эффекта.

В городе было 5 школ, 15 садиков, 2 стадиона, парк аттракционов и другие инфраструктурные объекты.

Напомним, что научные сотрудники чернобыльского заповедника отметили необычайную аномалию в связи с очень теплой зимой.

"Зима 2019-2020 годов оказалась настолько теплой, что такие зимоспячие звери, как барсук и енотовидная собака, так и не уснули и свободно разгуливают по территории заповедника", - говорят они.

Ученые отслеживают животных по следам и даже организовывают познавательные мероприятия для студентов.

"В течение однодневного выездного семинара здесь реально можно увидеть следы всех видов диких животных, за исключением разве медведя. Гарантированно можно встретить даже следы редкой и осторожной рыси", - говорят эксперты.

Больше всего в зоне заповедника зайцев, у которых начался брачный период. Уже в марте у зайцев родятся малыши.

Ранее мы писали, что саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент. Эксперты утверждают, что срочно нужно строить новый саркофаг.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также Politeka писала, как выглядит самое жуткое место Припяти.