В Київській області в Чорнобилі зняли рідкісний вид тварин

На камеру потрапили коні Пржевальського.

Відео з кіньми Пржевальського з'явилося у Facebook на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Нічого незвичайного. Типова ситуація в Чорнобильському заповіднику - коні Пржевальського йдуть своєю дорогою", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що саркофаг, який в поспіху побудували над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС, може призвести до катастрофи.

Обрушитися в будь-який момент. І щоб уникнути біди його потрібно терміново знести і побудувати новий.

Саркофаг був побудований після катастрофи 1986 року в екстреному порядку. Зараз він вимагає серйозних відновлювальних робіт, оскільки має дуже високу ймовірність руйнування.

Контракт на проведення нових робіт, які будуть коштувати 78 мільйонів доларів, вже підписаний. Демонтаж старого саркофага повинен бути завершений до 2023 року, а очищення території під ним триватиме до 2065 року.

За даними експертів, до цього часу на рак через опромінення захворіє ще 40 тис. чоловік.

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль за 30 років, опубліковані фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип'ять скалічили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.

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