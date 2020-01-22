22 січня, в день коли загинули перші жертви Революції Гідності у центрі Києва збираються українці

На Майдані збираються люди з метою вшанувати пам'ять перших загиблих в 2014 році.

Учасники акції збираються пройти до стадіону Динамо, а потім до каплиці на Інститутській.

Нагадаємо, саме в цей день загинули Михайло Жизневский і Сергій Нигоян.

Михайло Жизневский став однією з перших жертв Революції Гідності. Він трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві.

Жизневский був громадянином Білорусі. В Україну приїхав в 2005 році. Жив і працював у Києві та Білій Церкві.

У червні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневскому посмертно звання Героя України. Крім того, Жизневский був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Його батьки Ніна і Михайло Жізневскіе отримували від української держави довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні (померли в 2018 році). Україна також допомогла в отриманні квартири для сім'ї.

Сергій Нигоян - вірменин, народжений в Україні. У Київ хлопець приїхав 8 грудня з Дніпропетровської області. Загинув 22 січня 2014 біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського, під час подій Революції Гідності.

Нигоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані. Він Отримав три вогнепальні поранення картеччю на основі сплаву свинцю - в голову, шию і груди. Обставини події досі не розслідувані.

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