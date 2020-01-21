Знайомі і родичі застреленого під Києвом ветерана АТО розповіли, якою людиною він був.

У селищі міського типу Іванків Київської області був вбитий 47-річний Іван Іваненко. Поліцейські виявили тіло чоловіка в старому УАЗі. Як з'ясували правоохоронці, чоловіка вбив його товариш – застрелив з незареєстрованої мисливської зброї. Вбивця був у нетверезому стані. Вбивство, найімовірніше, сталося в процесі суперечки. Як розповіли в поліції, між чоловіками розгорілася неабияка суперечка на політичні теми.

Загиблий ветеран проживав у селі Леонівка. У нього залишилися мати і троє дітей. Як розповіла мати Іваненка ТСН, вона відчувала щось недобре і просила сина не йти з дому.

«Вони купалися! Я його просила, як відчувала, не йди, синку», - розповідає жінка.

Сусіди і знайомі характеризують чоловіка добре. Зазначають, що він був доброю людиною, всім допомагав, але після АТО був трохи на нервах. Загиблий пішов воювати на Донбас у 2014 році. Він був добровольцем, потрапив у Іловайський котел, був у полоні у терористів. Після повернення з фронту працював водієм.

Наголошується, що вбивця чоловіка Валерій Кононенко також був на фронті. У селі, де він проживає, йому дають гарну характеристику. Він у перших рядах пішов у ЗСУ. Потім повертався додому і знову йшов воювати. Під час затримання він сам зізнався, що вбив товариша. За його словами, він віз тіло загиблого в поліцію.

На даний момент правоохоронці проводять експертизу зброї, а також намагаються з'ясувати, чи не залучений в конфлікт хтось ще. Як розповіли земляки загиблого і його вбивці, чоловіки спільно побудували маленьку церкву в селі.

Як повідомляла Politeka, трагедія з ветераном АТО з Одеси розігралася в столиці.

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