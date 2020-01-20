Вранці 20 січня Київ завмер у заторах через сніг, повідомляє Рoliteka.net.

Масштабні пробки традиційно утворилися на мостах, у центрі Києва, а також на проспектах Бандери і Перемоги.

З самого ранку в місті вже зафіксували понад 10 аварій. Згідно з даними сервісу Google Maps, пробка утворилася на проспекті Бажана, Дарницькому мосту і шосе. Тягнучка застигла на мосту Патона і проспекті Соборності. Бульвари Перова і Шухевича також стоять в пробках.

Також ускладнений рух на лівому березі. Тягнучка фіксується на Броварському проспекті, проспекті Визволителів і Романа Шухефича.

Водіям радять по можливості сьогодні не користуватися особистим транспортом, а також уникати завантажені дороги.

Сніг, як зазвичай, застав українську столицю зненацька. Щороку ситуація повторюється. Наприклад, у 2016 році експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук писав: «Сніг, пробки... були, є і будуть!!!». А в 2017 році політичний експерт Микола Спірідонов писав: «Схоже, що сьогодні Київ очікують десятибальні пробки. Сніг, як завжди, пішов несподівано».

Ситуація з першим серйозним снігом повторюється щороку. Відзначимо, що часто і самі кияни винні в цьому. Наприклад, зустрічаються водії, які до останнього їздять на літній гумі, в результаті чого потрапляють у ДТП.

До речі, у п'ятницю, 17 січня, у столиці був повністю відкритий для проїзду автомобілів Володимирський проїзд. Тепер транспорт може пересуватися по правій смузі Володимирського проїзду. Як відомо, обмеження на цій ділянці діяли в зв'язку з новорічними та різдвяними святами.

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