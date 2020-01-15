Віталій Кличко на посту мера Києва просто знищує багатомільйонне місто

Як передає Politeka, про проблеми української столиці у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку далі). Журналіст, який сам проживає у Києві, поскаржився на беззаконня, що панує в місті.

Зокрема, його обурив випадок з ТРЦ Ocean Plaza, який днями затопило окропом через прорив теплотраси. Лесєв нагадав, що це далеко не перший випадок подібної НП у столиці за останні роки.

«У Києві є така вулиця Саксаганського. При Кличку вона стала вже легендарною. Кожен рік на одному і тому ж місці там відбувається обвал асфальту. І кожен рік разом з автомобілями. У минулому році обвал. У позаминулому році такий же обвал. Така собі місцева традиція», - розповів ведучий.

Він зазначив, що Ocean Plaza розташований в іншому районі, однак і там рівно рік тому вже траплявся аналогічний недавньому прорив труби. Ведучий нагадав, що тоді її ремонтували, однак, судячи з усього, це не особливо допомогло.

Лесєв підкреслив, що новий прорив теплотраси спричинив численні травми і навіть представляв загрозу людським життям, проте Віталій Кличко не зміг показати себе гідно в цій ситуації.

«А що ж наш мер? По-перше, як завжди виявився не на робочому місці…Людина іноді буває в Києві. А по-друге, тут же придумав кострубату історію. Меру терміново зробили операцію. На вусі. Погодьтеся, двічі безглузда інформація», - обурився Лесєв.

Він назвав цей маневр із боку мера маніпуляцією для виклику жалю.

«Інакше довелося б їхати до Оушен Плазі. Пояснювати журналістам, чому ти знову не в Києві в робочий час. Пояснювати людям, чому вони їхали з роботи додому, а тепер їдуть в опікові центри. Пояснювати десяткам тисяч людей, чому вони знову без опалення. І пояснювати власникам магазинів, чому вони потрапили на гроші. І чому знову за це ніхто не заплатить», - підсумував ведучий.

Нагадаємо, Кличко нарвався на нову порцію фотожаб після потопу в Ocean Plaza: "зате ноги попарили".

Як повідомляла Politeka, міст, на який Кличко витратив мільярд, тримається на дошках.

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